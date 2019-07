Rai Uno, arriva "Setta per sette" e taglia la Prova del Cuoco. Cuccarini, 4 serate estive

I palinsesti della Rai verranno presentati martedì prossimo. Finora dalle indiscrezioni che circolano il caso più eclatante oltre allo spostamento di Fabio Fazio su Rai2 riguarda Antonella Clerici, ancora sotto contratto ma senza un programma suo. Per addolcire la pillola a Rai1 stanno pensando di offrirle Lo Zecchino d'Oro, con due pomeriggi e una prima serata. Lorella Cuccarini in attesa di tornare in video con la Vita in Diretta (assieme ad Alberto Matano) avrà quattro prime serate estive con Linea Verde con Angelo Mellone.



Anche Franco Di Mare - che lascia Unomattina (la coppia estiva Valentina Bisti-Roberto Poletti è avviata verso la conferma pure per l'autunno) avrà un programma tutto suo di 7 puntate su Rai1 il lunedì sera in seconda serata al posto di Fazio. Francesca Fialdini non resterà orfana. Per lei (da sola in conduzione) c'è un nuovo format nello spazio domenicale di Cristina Parodi dopo Domenica In.



Monica Setta avrà una striscia quotidiana di economia all'interno di Unomattina, che si prolungherà di mezz'ora rosicchiando spazio alla Prova del Cuoco di Elisa Isoardi. Setta su sette, visto che l'ex opinionista della d'Urso, condurrà Unomattina in famiglia assieme a Tiberio Timperi (Ingrid Muccitelli passa in autunno a Linea verde in compagnia di Beppe Convertini). Al sabato in seconda serata ci dovrebbe essere Pierluigi Diaco. Giovedì 4 Luglio 2019, 05:01

