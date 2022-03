Setta: «Vi svelo la Generazione Z»

ROMA - Ha iniziato a occuparsi di ragazzi con lo scoppio della pandemia e da lì non ha più smesso. Monica Setta, storico volto Rai e da due anni alla co-conduzione di “Uno mattina in famiglia”, debutta sabato 26 marzo con “Generazione Z”, il nuovo programma (scritto con Marcello Villella, Giancarlo Cattaneo e Simone Di Carlo), in onda su Rai2 alle 14.50, dedicato ai giovanissimi, tra gli 11 e i 24 anni.

Perché fare un programma sulla Generazione Z?

«Perché questa è una generazione che ha vissuto la pandemia, le minacce del terrorismo, le crisi economiche e adesso la guerra. Ed è la generazione a cui appartiene mia figlia Gaia, nata nel 1997. Da giornalista e da mamma sono rimasta molto colpita da questi ragazzi e infatti sono due anni che me ne occupo a “Uno Mattina in famiglia” con la rubrica Generazione P, generazione pandemia. Da qui l’idea di un programma dedicato a loro, cui seguirà il mio prossimo libro in pubblicazione per Rai Libri Italia, domani. Il futuro (felice) spiegato ai figli».

Come si parla di questa generazione?

«Prima di tutto dando la parola ai ragazzi, che si racconteranno attraverso testimonianze e inchieste, e poi cercando di dare risposte semplici a domande complesse su mercati, famiglie, occupazione. Tra gli ospiti avremo con noi la ministra per le Politiche Giovanili Fabiana Dadone e la ministra per le Pari opportunità e la Famiglia Elena Bonetti che ci spiegheranno cosa sta facendo il governo per il futuro dei nostri figli. Ma inviteremo anche rappresentanti della Gen Z che si sono distinti nel cinema o nello sport, come la ventenne Alice Azzariti, che interpreta la figlia di Imma Tataranni nell’omonima fiction».

Che rapporto hanno i giovani con la politica?

«Facendo queste inchieste ho scoperto un grande interesse. Il rischio fake news è sempre in agguato dal momento che si informano sui social, ma c’è tanta voglia di saperne di più sulla pandemia e sulla guerra».

E con l’economia?

«L’economia resta materia ostica per i ragazzi, per questo faremo anche delle pillole dedicate soprattutto ai rincari, cioè a quanto la guerra cambierà i consumi di genitori e figli, e al green».

Cosa distingue la Generazione Z dalle altre?

«Questa generazione ha una grande occasione perché grazie ai fondi del Pnrr si troverà nel 2030 a vivere con alcuni punti fermi come la transizione ecologica e alcune riforme sociali ed economiche importanti. Con la variabile della guerra i progetti andranno rivisti, ma l’occasione c’è. Certo, la differenza la continuerà a fare lo studio: bisogna lavorare e impegnarsi perché solo la cultura rende liberi. E poi bisogna trovare un ponte di dialogo tra genitori e figli, perché insieme possono fare molto».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 24 Marzo 2022, 06:30

