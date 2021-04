Monica Leofreddi ai Soliti Ignoti , il gesto choc del parente misterioso ad Amadeus. Fan increduli: «È la prima volta che succede...». Pochi minuti fa è terminato, il game show di Rai1. Ospite-detective del giorno, Monica Leofreddi che ha giocato per devolvere il montepremi alla Fondazione Italiana per l'Autismo. Ma alla fine della puntata avviene l'incredibile. Andiamo con ordine.

L'indagine di Monica Leofreddi parte bene. La conduttrice indovina parecchie identità e arriva alla fase finale con un tesoretto di 126mila euro. Ma è adesso che viene il "bello". Entra il parente misterioso, è la mamma di uno degli ignoti. Stasera è particolarmente difficile, tanto che Amadeus lo ammette: «Non assomiglia molto al figlio o figlia...». Monica Leofreddi usa tutti gli aiuti e arriva a quota 25.200 euro. Alla fine, la conduttrice-detective sceglie l'ignoto numero otto, scartando il sette. Parte il countdown con il classico jingle, alla fine del quale il parente misterioso deve dire se è parente o meno dell'ignoto scelto.

Amadeus chiede ufficialmente alla signora: «È lei la mamma dell'ignoto numero otto?». La signora risponde di sì e Monica Leofreddi esulta. Ma Amadeus resta spiazzato, la luce verde che segnala la risposta esatta illumina l'ignoto numero sette. «È sicura signora? Oppure ho sbagliato io a chiedere...». Gelo in studio. Gli ignoti sono senza parole. Amadeus ci riprova: «Signora ma suo figlio non è l'ignoto numero sette? Si è confusa». La mamma si accorge dell'errore e abbraccia il figlio. Boom di commenti su Twitter: «Non è mai successo? Clamoroso errore del parente misterioso...». E ancora: «Sto morendo, oggi era talmente difficile che manco lei ha riconosciuto il figlio». Risate social.

