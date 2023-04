Monica Giandotti, signora dell'Agorà: «Vorrei in studio Meloni e Schlein, due facce della rivoluzione»

Monica Giandotti conduce Agorà su Rai3, uno dei rotocalchi di informazione più seguiti del mattino.



Che effetto fa essere diventata un volto popolare?

«L’altro giorno rientrando a casa il tassista mi fa: come va ad Agorà? Dico: ah quindi lei ci guarda? La popolarità è questa cosa: la realizzazione che quel che fai, quel che dici, arriva. Insomma, la prova che la missione è compiuta».

Da Unomattina ad Agorà il passaggio è stato soddisfacente o traumatico?

«No, ma quale trauma. Sono tornata dove tutto è iniziato e mi sono ritrovata».

Quali sono stati i momenti indimenticabili dei due programmi?

«Molti in onda e altrettanti dietro le quinte. Mi piace ricordare soprattutto i momenti che hanno raccontato al pubblico il lavoro dell’intera squadra. Ad Agorà quest’anno ce ne sono stati moltissimi».

Qual è l’ospite che vorrebbe avere e che finora non è riuscito a convincere?

«Ad Agorà vorrei intervistare la presidente del consiglio Meloni e aspetto la neo segretaria del Pd Elly Schlein. Due donne, due protagoniste della politica con due ruoli inediti per questa metà del cielo. E ognuna per la propria parte dimostra - a mio avviso - che la rivoluzione è possibile».

Non ha paura che all’improvviso i vertici Rai le possano dire: cambiamo il conduttore?



Ultimo aggiornamento: Mercoledì 12 Aprile 2023, 07:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA