di calcio sono un grande successo perrecord con share compreso tra il 30 e il 40%. In aggiunta a un boom nella raccolta pubblicitaria che nel primo semestre del 2018 è già cresciuta del 2% rispetto allo stesso periodo del 2017. E come se non bastasse sta raggiungendo i massimi livelli on questo mese di luglio. Ma quanto sono costati i Mondiali al Biscione?Il vicepresidente di Mediaset Pier Silvio Berlusconi ha svelato le cifre: «Li abbiamo presi per 3 milioni di differenza. La Rai è arrivata a offrirne 68». E a Viale Mazzini ora si mangiano le mani.Ma dopo Russia 2018 ilnon sparirà dalle reti Mediaset. È stato chiuso un accordo per 10 partite delle nazionali europee estere (Italia esclusa perché è la Rai che ha l’esclusiva sulle partite degli azzurri). Inoltre entro metà luglio si saprà se gli abbonati di Premium potranno vedere qualche gara della Serie A. È in atto, infatti, una trattativa sia con Sky sia con Perform per un accordo su qualche pacchetto.Per quanto riguarda idelle reti generaliste conferma per tutti programmi di successo, da quelli di Maria De Filippi a Striscia, da Maurizio Costanzo alle Iene. Dal Gf vip con Ilary Blasi all’Isola con Alessia Marcuzzi.Simona Ventura condurrà Temptation Island Vip, mentre Paolo Bonolis sarà impegnato in Scherzi a parte e Ciao Darwin. Torna la fiction di Gianni Morandi mentre ci sarà da aspettare ancora per vedere Adrian, il cartone di Celentano.diventa il canale dell’attualità, con due nuovi talk condotti da Gerardo Greco e Nicola Porro. A Barbara Palombelli la striscia quitidiana Stasera Italia, dal lunedì al venerdì. Confermato il Quarto Grado di Gianluigi Nuzzi, mentre nuovo programma (Freedom) con Roberto Giacobbo. In prima serata su Retequattro sbarca anche Piero Chiambretti con un nuovo show. Su Italia 1 invece spazio ai comici Maurizio Battista, Pintus e Andrea Pucci. Mentre su Canale 5 Enrico Brignano si esibirà in due serate evento.