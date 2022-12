Mondiali al bacio anche per RaiPlay. Record di device collegati e tanti giovani

Il Mondiale della Rai sarà pure costato tanto ma ha avuto un buon riscontro negli ascolti. La finale tra Argentina-Francia, domenica pomeriggio dalle 16 alle 18:54 su Rai1, ha incollato davanti alla tv una media di 12.948.000 spettatori con il 68.6% di share (primo tempo a 10.944.000 e il 64.5% di share, secondo tempo a 13.111.000 e il 69.1%, tempi supplementari a 14.993.000 e il 71.5%, rigori a 16.101.000 e il 74.3%). Molto pubblico in più delle semifinali che avevano visto 11,8 milioni di spettatori pari al 49,8% di share per la partita della Francia-Marocco e 10,2 milioni (44,5%) per quella di Argentina-Croazia. Quattro anni fa i Mondiali furono trasmessi in esclusiva da Mediaset e la finale del 2018, Francia-Croazia riportò un ascolto di 11.688.000 spettatori, share 66.6%.

Ma si è trattato di un Mondiale da record anche per RaiPlay. La finalissima tra Argentina e Francia è stato l’evento sportivo online più seguito di sempre con una media, certificata da Auditel, di 600 mila device collegati alla diretta, una crescita del 24% rispetto al precedente record, la finale di Euro 2020 con l’Italia protagonista.

Risultati eccezionali non solo per Francia-Argentina, scorrendo infatti la classifica degli eventi sportivi più seguiti, le partite del Mondiale in Qatar occupano ben 6 delle prime 10 posizioni con Francia-Marocco, Argentina-Croazia, Marocco-Portogallo, Inghilterra-Francia, Croazia-Brasile. Nel complesso le partite del Mondiale, trasmesse da Rai 1, Rai 2 e Rai Sport, hanno generato su RaiPlay oltre 55 milioni di visualizzazioni lineari, rappresentando nel periodo una quota del 70% rispetto al consumo live generale della piattaforma.

Ottimi anche i risultati dell'ascolto on demand: il Mondiale è stato in assoluto il contenuto più visto su RaiPlay generando oltre 30 milioni di legittimate streams e più di 2 milioni di ore di visione. «Il consumo in piattaforma ha anche ringiovanito la platea – sottolinea Elena Capparelli, direttrice di RaiPlay - sia rispetto al consumo lineare televisivo, sia confrontandolo con la platea che aveva visto online gli Europei di calcio: più di uno spettatore del Mondiale su 5 (21%) ha infatti un’età compresa tra i 15 e i 24 anni, risultato in crescita di 4 punti percentuali rispetto a Euro 2020».

Particolarmente funzionale il formato delle sintesi proposte su RaiPlay. Scorrendo la classifica dei singoli contenuti del Mondiale più fruiti online, in 9 casi su 10 si tratta di highlights delle partite più rilevanti, a cominciare dalla finalissima Francia-Argentina, già vicina al milione di visualizzazioni.

