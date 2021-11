Mompracem e "Le guerriere verdi": quando il cambiamento è guidato dalle donne

Ci sono le scienziate come Sylvia Earle che, a quasi 90 anni, ancora s’immerge con le bombole nei mari di tutto il mondo. E’ stata la prima donna direttrice scientifica del NOAA - l'agenzia del governo americano che si occupa dello studio e del controllo degli oceani e dei fenomeni ambientali – e, per svolgere i suoi esperimenti, ha vissuto per ben 2 settimane in una struttura subacquea a 15 metri di profondità.

Poi ci sono le nuove attiviste, come Vanessa Nakate: la chiamano la Greta Thumberg africana ed è stata, insieme alla giovane svedese, tra i ragazzi ricevuti lo scorso Settembre da Mario Draghi, durante la manifestazione Youth4Climate, a Milano. Vanessa ha solo 24 anni ma è ormai un punto di riferimento in tutto il mondo nella battaglia contro il cambiamento climatico che, nel suo continente, l’Africa, oltre agli animali uccide anche le persone.

Infine, ci sono le donne delle istituzioni, come Jacinda Ardern. A soli 37 anni è stata eletta prima ministra della Nuova Zelanda e ora è al suo secondo mandato. Jacinda ha promesso al suo paese zero emissioni di CO2 per il 2025. Inoltre, con il suo stile di vita è divenuta un modello per tante donne. Quando doveva intervenire all’Onu, nella sala con lei è entrato anche il compagno che teneva in braccio la loro bambina neonata e quando Jacinda ha finito il suo intervento lui le ha portato la bambina, permettendo alla moglie di allattare.

Sylvia, Vanessa e Jacinda sono solo alcune delle Guerriere Verdi, protagoniste dell’omonima rubrica all’interno di Mompracem, lo spazio creato dal direttore di Raidocumentari, Duilio Giammaria, in onda ogni domenica su Raidue alle 15.30. A presentare e curare la rubrica è Barbara Gubellini che già nelle nostre pagine si occupa di parità di genere.

«Donne e ambiente sono i temi caldi di questo periodo storico, ai quali le politiche di tutto il mondo si stanno finalmente rivolgendo. E sono temi connessi tra loro, perché il genere femminile è profondamente legato alle risorse naturali» ha ricordato la giornalista che riferendosi alle immagini mostrate a Mompracem, di Jacinda Ardern che va all’Onu con il compagno e la figlia neonata, ha aggiunto «sono esempi di straordinaria normalità e allo stesso tempo ci fanno sperare in un futuro di maggiore parità tra i gener».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 22 Novembre 2021, 20:59

