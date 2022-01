Mistero Temptation Island: verrà sostituito da Ultima Fermata? I casting però sono aperti

Mistero Temptation Island: verrà sostituito da ultima fermata? Giallo per il "docu-reality" estivo. Su Mediaset sono iniziati i promo della nuova creatura Maria De Filippi e sulla rete si fa sempre più insistente la voce di una stagione di riposo per il programma cult condotto da Filippo Bisciglia. Voce riportata anche da alcuni siti. Però su Witty tv è possibile iscriversi per partecipare come coppia o tentatore.

Cosa hanno in comune Temptation Island e Ultima Fermata? Ovviamente Maria De Filippi. Entrambi, infatti, sono programmi della Fascino PGT S.r.l, la società di produzione televisiva legata direttamente alla conduttrice. Di Ultima Fermata se ne parla davvero da tanto tempo, ma finalmente sembra vedere la luce, perchè in questi giorni sta andando in onda il promo che invita le coppie che sono arrivate sul punto di prendere una decisione definitiva sul proprio futuro a a prendere parte al casting della trasmissione.

E se parliamo di coppie in crisi non può non venire subito in mente Temptation Island, un cult dei programmi estivi di casa mediaset. Due prodotti apparentemente così simili non potrebbero andare in onda in modo troppo ravvicinato, da qui le voci sempre più insistenti di mandare in soffita, almeno per un po' il programma di Filippo Bisciglia.

Secondo quanto risulta a Leggo le registrazioni di "Ultima Fermata" sono già partite, ma è altrettanto vero che su WittyTv, la piattaforma web dei programmi di Maria De Filippi, è rispuntato fuori il box con l'apertura dei casting per Temptation Island.

Sono quindi al momento almeno due le ipotesi possibili. La prima prevede che Temptation Island non vada in onda questa estate e lasci spazio e pubblico a Ultima Fermata. La seconda prevede che entrambi vadano in onda ma in periodi diversi. Ultima fermata a inizio estate (tra giugno e luglio) e Temptation Island, in coda, nel mese di settembre

