Miss Universo 2019 è la sudafricana Zozibini Tunzi

Lunedì 9 Dicembre 2019, 11:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA

, 26 anni, che ha partecipato al concorso di bellezza con la fascia diL'incoronazione è avvenuta domenica 8 dicembre ad Atlanta, in Georgia. Tunzi ha sbaragliato la concorrenza delle avversarie finendo al primo posto del podio seguita da Miss Puerto Rico, Madison Anderson, e Miss Messico, Sofia Aragón. È la prima volta che una sudafricana di colore riesce a conquistare il prestigioso titolo.Durante l’intervista,ha affermato che la cosa più importante che le ragazze devono imparare è la leadership. «È qualcosa che manca alle ragazze e alle donne non perché non lo vogliano, ma a causa di ciò che la società chiede alle donne. Penso che siamo gli esseri più potenti del mondo», ha dichiarato.