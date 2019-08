Miss Italia in Veneto tra bellezza e cultura: la “prima volta” del concorso in un museo

Gli 80 anni di “Miss Italia” sinonimo di bellezza e di cultura: sarà un museo, infatti, a ospitare le Prefinali nazionali del concorso di bellezza che torna in Veneto, con le città di Jesolo, Venezia e Mestre protagoniste. Proprio in quest’ultima località si parte con il primo appuntamento, atteso dal 27 al 28 agosto nell’innovativo “M9 – Museo del '900”: le aspiranti reginette sfileranno nell’auditorium interno dello spazio espositivo che racconta, attraverso delle tecnologie multimediali, la storia del Novecento, compresa quella del premio. “M9” è il progetto più importante della Fondazione di Venezia per contribuire al rilancio e allo sviluppo della terraferma della città lagunare.



Ispirato a esperienze internazionali di rigenerazione urbana e realizzato dallo studio berlinese Sauerbruch Hutton, il museo è stato inaugurato a Mestre il primo dicembre 2018 e propone un format nel quale cultura multimediale, architettura sostenibile, tecnologia e servizi per i cittadini viaggiano sullo stesso binario per generare conoscenza, crescita e benessere per la collettività. Questa edizione, inoltre, sarà più veneta che mai, perché fino al 6 settembre, giorno della Finale in diretta su Rai1, le concorrenti invaderanno piazze, calli, luoghi iconici della città lagunare e di quelle meno turistiche, oltre alle località balneari storiche, come Jesolo, un avveniristico skyline sul mare, sempre più glamour.





LE PROTAGONISTE DEL CONCORSO



La prima è Mestre, con: il Museo del Novecento, il “Leonardo Royal Hotel Venice Mestre” che ospiterà le miss, coccolandole con le prelibatezze gourmand dello chef di casa Angelo Rorato; ancora, piazza Ferretto con la presentazione delle sfidanti il 29 agosto, e il Casinò di Ca’ Noghera, dove ci sarà una cena in onore delle miss il 28. Inaugurato a giugno di quest’anno, l’hotel del Gruppo Leonardo, dal design fresco e innovativo, sarà ancora più vivo dal 26 agosto, giorno in cui arriveranno le 185 prefinaliste a occupare alcune delle sue 244 stanze (di cui una parte interamente “woman-friendly”, oltre a cinque suites), ma anche il ristorante “Vitruv” e il lounge bar “Leo”. Una scelta, quella del sodalizio tra il brand e Miss Italia, che si consolida perché i “Leonardo Royal Hotels”, differenziandosi dalla concorrenza, hanno messo a punto e a disposizione delle viaggiatrici dei dettagli ad hoc.



Tra questi, delle camere con specchi, delle riviste selezionate, del mobilio pregiato e degli angoli beauty, con maschere di bellezza, light snack e molto altro ancora. Il Royal, inoltre, è il più alto di gamma nel distretto degli hotel cittadini, unico nel suo genere. La volontà di creare un collegamento tra Venezia e Mestre è l’idea che sta alla base del progetto ideato dallo studio di architettura Luciano Parenti per la realizzazione degli interni: la forma del bancone del bar, infatti, non è altro che una prua di una barca che trasporta i viaggiatori tra le due città. Le pavimentazioni ai piedi di esso, una lucida e l’altra opaca, vogliono poi ricordare l’acqua solcata da una nave. Vicino nel concept, ma ancora di più per distanza geografica, il Leonardo ha accesso al binario 1 della stazione “seamless” che permette di raggiungere Venezia Santa Lucia in 12 minuti.



La seconda protagonista è Venezia: l’avventura di Miss Italia 80, prima della Finale di Jesolo, passerà proprio per la città della laguna, con la passerella il 29 agosto al Festival del Cinema delle 80 finaliste in abito oro firmato Miss Bikini Luxe, accompagnate da un’elegantissima patron Patrizia Mirigliani. Si continuerà poi con la tappa nella maestosa e famosissima piazza San Marco. La terza, ma non per importanza, è Jesolo: ancora una volta - protagonista indiscussa - è lei la “città di Miss Italia”, con il lido a fare da set fotografico. Quindi, ci saranno: il percorso della “Parata” il 30 agosto, gli hotel che ospiteranno le miss, il PalaInvent per l’attesissima Finale, il Teatro Vivaldi per l’assegnazione dei titoli nazionali e una location d’eccezione: una “Casa Bianca” in versione tutta italiana. Intanto, proprio stasera, qui verrà eletta “Miss Veneto”, che andrà direttamente in Finale. Alla selezione sarà presente anche la patron di Miss Italia Patrizia Mirigliani, approdata al lido poche ore fa.

