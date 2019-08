Miss Italia: look gold per il red carpet delle finaliste alla Mostra del Cinema di Venezia

Giovedì 29 Agosto 2019, 10:14

Inizia con un sogno l’avventura delle 80 più belle verso la: la passerella della 76ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia. Giovedì 29 agosto alle ore 15, infatti, le concorrenti che si sfideranno il 6 settembre per l’80esima edizione del concorso, invaderanno l’attesissimo red carpet con una scia luminosa color oro rosso, che farà brillare la femminilità. La parata delle candidate sarà un elegante mosaico di abiti. Parte della Gold Collection 2020 celebrativa del 30esimo anniversario della griffe Miss Bikini LUXE, il vestito scelto è stato realizzato in versione super LUXE con un tessuto dévoré in stampa esclusiva, sinuoso e luminoso come la bellezza. Aspetto che i due brand, in questa occasione, celebrano insieme, per ricordare a tutte le donne che è nell’unicità e nella particolarità di ognuna che risplende davvero la luce, l’essenza e la magia.L’outfit è un inno alla donna “mito”, alla “dea” dispensatrice di saggezza, gentilezza, leggerezza e purezza, in sintesi di una beltà originaria brillante, che ciascuna di noi custodisce dentro. L’outfit sarà completato da un sandalo gioiello dalla linea sobria ed elegante del tacco, con una fila di strass sul retro., creato dall’azienda Luciano Barachini per l’evento, ispirandosi alle corone degli Anni Sessanta. Ad accompagnare le finaliste sarà, come da tradizione, la patron Patrizia Mirigliani: «Sono felice di regalare questo primo sogno alle miss. E chissà che una di loro non diventi una grande attrice, come le tante dive del cinema volti iconici di Miss Italia, a partire da Gina Lollobrigida, nostra madrina quest’anno. Nel campo siamo da sempre una fucina di talentuose bellezze», ha concluso la Presidente.Leggi anche >L’abito creato per lei da Joe De Gaetano è, invece, un omaggio alla 58esima Biennale d'Arte di Venezia e si ispira al blu oltremare profondo brevettato a Nizza nel 1962 dall'artista francese Yves Klein con il nome di “International Klein Blue”. Il vestito Blue rap over in jersey di seta è avvolto da una lunga cappa manteau in Ottoman di seta nera. Domani non mancheranno le iconiche corone Miluna per la sfilata delle miss. Se la capigliatura, a cura di “Be_Much”, sarà raccolta, il make up punterà a esaltare la luminosità dell’incarnato, con lievi effetti glow: «Per gli occhi useremo toni caldi bruniti e metallici, con ombre. Le labbra, a contrasto con la pelle, avranno nuances rosse e aranciate», spiega Antonio Ciaramella, capo truccatore di Miss Italia Rea Academy e responsabile tecnico Carla Belloni.