​Miss Italia: le coreografie della Finale tra contemporaneo e vintage

Mercoledì 4 Settembre 2019, 19:51

Ripercorrere gli 80 anni di Miss Italia attraverso delle coreografie contemporanee con richiami a degli stili vintage, dallo swing al charleston, e a quelli più moderni, come l’hip hop. A raccontare il mood dello spettacolo della Finale in onda su Rai 1 venerdì 6 settembre è Giampiero Gencarelli, coreografo affermato (nel 2016 Pippo Baudo lo volle a “Domenica In”): «Insieme ai miei assistenti Eliana Ghione, Ilaria Cavola e Leonardo Bizzarri stiamo preparando le ragazze, che dovranno affrontare diverse coreografie. Con loro in puntata ci saranno anche otto ballerini, dal porteur di varietà al performer di freestyle, fino allo specialista di modern e di latino-americano», spiega Gencarelli, 39enne originario di Corigliano Calabro (Cosenza).La Finale che celebrerà questo grande anniversario del concorso di bellezza, infatti, si compone di momenti più dance, ma anche di musical, di stacchetti di varietà e di samba. Otto coreografie in tutto, inaugurate dal momento di ballo interpretato da Carlotta Maggiorana, Miss Italia 2018: «È un fiore all’occhiello, l’emblema di ciò che vuole essere questo show: un elogio alla bellezza della donna, con i volti più iconici della femminilità nell’arte attraverso i secoli. La musica di Morricone che termina con “Dancing queen” è un momento sofisticato e alto di danza e arte», afferma Gencarelli. Carlotta chiude il suo anno da Miss in carica, aprendo la Finale in cui dovrà cedere la corona.«Il ballo è la mia più grande passione, perché mi premette di esprimermi e di elevarmi fino a raggiungere quasi una dimensione metafisica. Venerdì sera, insieme a otto ballerini, entrerò in un sogno. Anzi – precisa Carlotta – sarà un sogno nel sogno, che sto già vivendo e che continuerò a vivere. Ogni fine è un inizio e non vedo l’ora di scoprire quale sarà», conclude Miss Italia 2018, aggiungendo l’in bocca al lupo a tutte le finaliste in gara: «Vivete il vostro sogno, ma nella semplicità. È questa la carta vincente». Parola di miss.