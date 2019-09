Miss Italia: i beauty look della Finale ispirati agli Anni '40, ma la protagonista è la bellezza naturale

Mercoledì 4 Settembre 2019, 19:50

Sobrietà con carattere, per celebrare la bellezza vera, delle grandi dive degli Anni ’40 e del nostro tempo. Le 80 finaliste disi preparano alla Finale di venerdì 6 settembre, affidandosi per il trucco e il parrucco di tutti i look, dal retrò alla sposa romantica, dal ginnico alla “mise” da sera, rispettivamente a Rea Academy con i prodotti Bellaoggi e a Be_Much. I team sono già a lavoro, per riuscire, attraverso il make up e le pettinature, a valorizzare le peculiarità estetiche del volto delle miss, ma senza stravolgerle. «Il beauty della Finale risponde alle esigenze dell’HD Rai, e rappresenta una femminilità naturale, fresca. Non altera infatti i volumi, ma punta a esaltarli. Il protagonista – raccontano Carla Belloni e Antonio Ciaramella di Rea Academy – non sarà il make up, ma la bellezza autentica delle giovani miss, grazie a nuances affini alla cromia dell’incarnato».Il primo trucco, quello retrò, si concentrerà sugli occhi, allungati e sfumati per l’occasione, e sulla bocca, resa ammaliatrice dai contrasti dei colori. Poi si passerà, per la sposa romantica, a dei toni più tenui, mentre per il look sera verranno valorizzate le labbra, con un gloss che le renderà protagoniste. I trucchi Bellaoggi usati per il concorso sono «confortevoli sulla pelle e capaci di rispondere alle richieste di un’utenza moderna, con le finiture e texture dal satinato all’opaco, fino al lucido», spiegano Belloni e Ciaramella. La capigliatura è affidata invece a Be_Much, rappresentata a Miss Italia da Maria Silvia Ferrari e Carlotta Spedo.In postazione, Cristian Muscillo, Tony Pupillo, Antonella Magaraggia, Cristina Marzo e Erika Crepaldi stanno perfezionando i look per la Finale. Le miss, intanto, sono state trattate con l’innovativo Oxy station, macchinario che usa l’ossigeno allo stato puro per dare struttura, corposità e lucentezza ai capelli. Nella puntata, saranno protagoniste le linee morbide naturali, per un look contemporaneo adatto allo show, con uno stile elegante, ordinato e non costruito, che prevede anche delle trecce e delle code, tornate di moda. Per l’inizio della Finale, invece, l’omaggio al retrò anni ’40 e ’50 vedrà riproposti i look delle grandi dive del passato, tra onde ad acqua, fasce, Victory roll e barrel curls. Infine, se per l’abito da sposa è previsto un semi-raccolto, per l’outfit ginnico si è pensato a delle comode code morbide, mentre per quello da sera le acconciature saranno naturali.