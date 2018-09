Miss Italia 2018: Lopez e Solenghi presidenti di giuria. Appuntamento per la Finale su La7 il 17 settembre

Venerdì 7 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:49 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Sarà una giuria speciale quella della 79esima edizione di, lo storico concorso di bellezza guidato dall’energica patron Patrizia Mirigliani che, da Jesolo, ha appena presentato le sue. A comporre la squadra che decreterà, insieme al televoto, la vincitrice dell’ambito titolo, saranno sette volti popolari del mondo dello spettacolo, della musica, dell’alta cucina, del giornalismo e dello sport:vestiranno (senza fatica) i panni degli esilaranti presidenti che, con la loro inconfondibile ironia, accompagneranno le aspiranti Miss durante tutta la serata. Ma insieme al duo, a valutare le ragazze, non mancheranno lo chef e volto televisivo Alessandro Borghese, il giornalista Andrea Scanzi, il cantautore Pupo, l’attrice Maria Grazia Cucinotta (terza a Miss Italia 1987) e il pilota Andrea Iannone., condotta ancora una volta dall’esplosivo Francesco Facchinetti, insieme alla new entry Diletta Leotta, andrà in onda in diretta lunedì 17 settembre alle ore 21.10 su La7 dagli Infront Studios di Milano, con l’evento che, per la prima volta nella storia del concorso, atterrerà nella capitale italiana della moda. A cedere la corona, sarà la trentina Alice Rachele Arlanch, Miss Italia 2017. Domenica 16 settembre, invece, a partire dalle ore 20.30, sempre su La7, la conduttrice televisiva e radiofonica Carolina Di Domenico presenterà da Jesolo la Semifinale.le 33 finaliste di Miss Italia 2018? Il Trentino Alto Adige, l’Emilia Romagna e le Marche portano quattro ragazze, il Lazio tre, la Lombardia, la Toscana, la Campania, la Calabria e la Puglia, due; ancora: il Piemonte-Valle d’Aosta, la Liguria, il Veneto, l’Umbria, l’Abruzzo, la Basilicata, la Sicilia e la Sardegna, una ciascuna. Non sono rappresentati il Friuli Venezia Giulia e il Molise.Tra le aspiranti miss in gara, ci sono le sei candidate con il titolo della regione di appartenenza (Miss Trentino Alto Adige, Miss Liguria, Miss Marche, Miss Puglia, Miss Emilia e Miss Veneto, queste ultime due recuperate). Passa Miss Roma, Nicole Ceretta, ma esce Miss Lazio; l’unica concorrente dell’Abruzzo è siciliana. Una sola mamma potrà combattere per il titolo: la sarda Deborah Agnone; le altre madri hanno già lasciato Jesolo, come Alessia Spagnulo, che aveva fatto scalpore - nella precedente edizione - presentandosi davanti alla giuria con la figlia nel marsupio, la piccola Chloè.Emoziona(Miss Etruria), appena 18enne, di Tarquinia, in gara con una protesi ad una gamba. Sul palco di Jesolo, ricevendo l’applauso del pubblico e delle compagne mentre si presentava, la giovane aveva raccontato di essere a Miss Italia «per dimostrare il coraggio necessario ad ogni persona disabile, per superare le varie prove a cui ti sottopone la vita». Tra le 33 finaliste, questa volta spiccano le sportive. Come Aurora Leli, atleta piemontese, l’italo-cubana Nicole Nietzsch, pallavolista, Marta Murru, campionessa di nuoto sincronizzato, l’umbra Lucrezia Perelli, impegnata in varie discipline, dall’equitazione al pattinaggio a rotelle. Insolita presentazione - davanti alla giuria - di Gloria Tonini: la toscana si è esibita con il suo inseparabile clarinetto.