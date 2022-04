Verissimo, Miriana Trevisan e Manila Nazzaro rivelano: «La paura che torni la malattia...»

Miriana Trevisan e Manila Nazzaro ospiti di Silvia Toffanin a “Verissimo”. Mariana e Manila sono state protagoniste dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip e durante il loro cammino nel reality condotto da Alfonso Signorini sono diventate grandi amiche.

Miriana Trevisan e Manila Nazzaro (Instagram)

Miriana Trevisan e Manila Nazzaro ospiti a “Verissimo"

Miriana Trevisan e Manila Nazzaro ospiti di Silvia Toffanin a “Verissimo”. Le due durante il reality sono diventate grandi amiche anche perché hanno condiviso una precedente battaglia comune, quella del tumore all'utero. Miriana prima di entrare al Gf Vip si è sottoposta per questo motivo a un delicato intervento di asportazione dell'utero : «Con Manila - ha spiegato - Abbiamo parlato delle nostre paure, del ritorno della malattia.. Ho iniziato a stare male nei mesi in cui si è ammalato mio padre, ma l'ho trascurato perchè volevo stare al suo fianco, dargli supporto e stare con la mia famiglia. Avevo perdite di sangue e anche la massa cominciava a farsi vedere, ma non ho ascoltato i dottori che mi avevano messo in guardia sull'urgenza dell'intervento».

Miriana è stata poi operata d'urgenza dopo la scomparsa del papà: «Ero nel suo stesso ospedale, esattamente nella camera sopra la sua. l’ho preso come un buon segno e mi sono promessa di non trascurarmi mai più».

Manila Nazzaro ha sottolineato il coraggio mostrato dall'amica: «E' una guerriera perché durante il reality ha affrontato la menopausa, uno dei momenti più difficili per una donna, causata tra l'altro da un intervento difficilissimo. Un esempio per tante donne, ha dimostrato che si può attraversare quel momento e sentisi comunque belle e sensuali. Nonostante tutti gli alti e bassi vissuti, non ha mai permesso che mancasse un sorriso e un aiuto a chiunque in quella Casa, era quello che io vorrei essere sempre».

