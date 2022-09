Mina Settembre torna in tv, Serena Rossi: «E' una coccola al cuore della gente»

di Marco Castoro

Quel cappottino rosso che ormai tutti i telespettatori conoscono, per non parlare dei napoletani che quando lo vedono in giro per la città sanno che Mina Settembre è lì per i ciak della serie tv che riparte con la seconda stagione il prossimo 2 ottobre su Rai1. A indossare l’impareggiabile soprabito è Serena Rossi, l’assistente sociale più amata dagli italiani. Perché come spiega la regista Tiziana Aristarco è «portatrice di un messaggio molto forte: aiutare sempre chi ha bisogno con una ventata di positività. La gente si identifica in lei e nelle sue storie perché sono credibili».



Ultimo aggiornamento: Mercoledì 21 Settembre 2022, 06:55

