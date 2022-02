Il carnevale di Milly Carlucci: «Dodici maschere tutte da scoprire, è la nostra sfida tra cantanti e detective»

ROMA - E dopo Sanremo la gioia e la leggerezza sono diventate le parole d'ordine di Rai1. «La leggerezza premierà anche il Cantante Mascherato, porterà nelle case tanta gioia» è la previsione del mago Stefano Coletta, mago degli ascolti, ovviamente, in questo periodo per il direttore della rete ammiraglia. Alla guida della terza stagione del format ci sarà, come sempre, Milly Carlucci. «Milly ha la capacità di catalizzare i suoi gruppi di lavoro e farli diventare una company piena di talenti» è il Coletta pensiero.

Il direttore di Rai1 Coletta: «Qualità e leggerezza, ecco la formula vincente»

Il programma è una scommessa importante in cui la Rai crede, visti anche i costi investiti che fanno del format uno dei più cari del palinsesto. Si va in onda da venerdì sera per sei puntate. Ma ci sono anche delle novità rispetto alle precedenti edizioni. «Le 12 maschere quest'anno parleranno dal vivo spiega Milly ovviamente con la voce che esce dal microfono modificata, ma il modo di scandire le parole, la gestualità sono elementi che possono aiutare i nostri detective a scoprire il personaggio che si nasconde. Nel ruolo di detective un quartetto di Sherlock Holmes, la new entry Arisa e i confermati Francesco Facchinetti, Flavio Insinna e Caterina Balivo, quest'ultima giustamente scalpitante per un rientro in conduzione di un nuovo programma. Sarebbe cosa buona e giusta, viste le medaglie conquistate durante la sua carriera. Il gruppo dei cantanti mascherati vanta un palmares di prim'ordine: 150 milioni di dischi venduti, 120 film, 3 vittorie di Festival, 300 programmi tv, 70 fiction, 20 spettacoli teatrali e 15 libri.



A duettare con i mascherati ci saranno nel corso delle varie puntate i Cugini di Campagna, Marco Masini, Fausto Leali, Riccardo Fogli, Cristina D'Avena, Mietta, Memo Remigi, Edoardo Vianello, Cristiano Malgioglio e altri. Fanno parte della squadra Sara Di Vaira, Vito Coppola, Simone Di Pasquale, Matteo Addino. La produzione vede EndemolShine Italy a fianco di Rai1. Il programma è firmato da Milly Carlucci e Giancarlo De Andreis. Le 12 maschere sono: la Volpe, la Lumaca, la Gallina, il Cavalluccio Marino, il Camaleonte, il Pinguino, il Pesce rosso, la Medusa, il Pastore Maremmano, Soleluna, L'Aquila e il Drago.



Ultimo aggiornamento: Mercoledì 9 Febbraio 2022, 08:48

