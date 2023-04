Milly Carlucci, la figlia Angelica Krystle Donati nel Cda di Terna: chi è l'imprenditrice enfant prodige

Angelica Krystle Donati entra nel Cda di Terna, la società operatrice delle reti di trasmissione dell'energia elettrica. La giovane imprenditrice entra nel giro di nomine ordinato dal governo e collaborerà con Giuseppina Di Foggia, la nuova amministratrice delegata, prima donna alla guida di una grande società quotata di Stato. Il suo nome salta agli occhi perché, oltre ad avere un curriculum di tutto rispetto, è figlia di Milly Carlucci, la conduttrice che in Rai presenta Ballando con le Stelle e altri programmi di successo.

Chi è Angelica Krystle Donati

Angelica Krystle Donati è la prima figlia dell'imprenditore Angelo Donati e di Milly Carlucci. È nata nel 1986 a Los Angeles, ha passaporto americano e vive tra Roma e Londra. In Inghilterra ha studiato alla Marymount International School, la Sevenoaks School e poi ha preso la laurea in Management alla London School of economics.

Nel 2009 ha frequentato il master of Business Administration dell’Università di Oxford e nel 2012 è entrata a far parte del Donati immobiliare Group, società della Donati Spa, fondata dal padre nel 1978. Angelica è Presidente di ANCE Giovani il CEO della Donati immobiliare Group e in precedenza è stata Presidente di Ance Giovani Lazio nonché coordinatrice per l’Internazionalizzazione.

