Milly Carlucci: «Accetto le critiche costruttive ma non quelle ingiuste». Le anticipazioni sul cast di Ballando con le Stelle

di Sara Orlandini

Milly Carlucci è stata intervistata da Francesca Fialdini nel suo programma "Da Noi... a Ruota Libera". La conduttrice ha raccontato il suo nuovo progetto televisivo, ovvero l'Acchiappatalenti su Rai 1 che ha riscosso molte critiche. La finale del programma andrà in onda sabato 8 giugno. Milly Carlucci ha detto: «È uno show televisivo in cui tutti si mettono alla prova e, allo stesso tempo, si divertono».

Milly Carlucci e le critiche

Dopo avere commentato insieme a Francesca Fialdini le quattro puntate dell'Acchiappatalenti, Milly Carlucci ha spiegato come prenda le critiche: «Le accetto se sono costruttive ma non se sono ingiuste e ingiustificate. Ciò che è successo All'Acchiappatalenti è che ancora prima che iniziasse il programma ci sono stati commenti cattivi sui social e questo è grave perché rappresenta anche la società odierna. Ad esempio, gli insulti per cui i ragazzini restano traumatizzati. Io credo che tra adulti non ci debba essere questo tipo di bullismo perché noi dovremmo dare l'esempio ai più giovani, poi, è inutile fare tante campagne di sensibilizzazione se la cosa non parte da noi.

Il nuovo cast di Ballando con le stelle

La conduttrice ha parlato del nuovo cast di Ballando con le Stelle: «Non so se per Pierpaolo Spollon ci sarà la possibilità di essere a Ballando perché è molto impegnato nella sua carriera. Harry e Meghan direi che non sono molto accessibili al momento. Maryl Streep sarebbe bellissimo averla come "ballerina per una notte", lei è una donna incredibile. Io non posso dire più nulla perché è molto presto adesso, però, c'è qualcosa che bolle in pentola».

Le domande a Milly Carlucci

Nell'ultima parte della sua intervista, Milly Carlucci ha risposto alle domande del pubblico e qualcuno le ha chiesto se condurebbe mai il Festival di Sanremo e lei ha risposto: «Io ho avuto la fortuna di condurre il Festival con Pippo Baudo quindi non avevo nessuna responsabilità perché il direttore artistico era lui. Per avere quel ruolo, ti devi dedicare a Sanremo tutto l'anno e io seguo anche tanti altri programmi».

Milly Carlucci, poi, ha spiegato cosa le piace e non le piace della televisione: «Mi piace la libertà di scelta perché tutti possono decidere cosa guardare. Cosa non mi piace? Forse negli anni abbiamo perso un po' quello che c'era una volta, ovvero i tempi lunghi di preparazione. Prima, in tre settimane si preparava un balletto, adesso, in tre settimane si fa un programma e questa specie di fretta ci fa sbagliare di più».

Ultimo aggiornamento: Domenica 2 Giugno 2024, 18:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA