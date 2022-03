Mila attacca Soleil: «Sta rosicando perché Alex l'ha scaricata». Lo scontro a La Pupa e il Secchione Show

Ieri sera è andata in onda la prima puntata de La pupa e il secchione show, e come era prevedibile è arrivato puntuale anche il primo scontro. Soleil e Mila se ne sono dette di tutti i colori Foto: Kikapress, Ufficio Stampa Endemol Shine Italy Music: "Dreams" from Bensound.com

La Pupa e il Secchione, Federico Fashion Style e il consiglio piccante alla secchiona Valentina: cosa non è sfuggito al pubblico

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 16 Marzo 2022, 12:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA