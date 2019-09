Mike Bongiorno, il tenero ricordo del figlio Leonardo: «In due in vasca non ci staremmo più»

Domenica 8 Settembre 2019, 13:46

Sono passati dieci anni dalla morte di. Re del piccolo schermo, dei telequiz, della conduzione e indimenticabile simbolo della televisione italiana.A pochi giorni dall'anniversario, che cade l'8 settembre, il più piccolo dei tre figli, Leonardo Bongiorno, ha voluto ricordarlo con una tenera foto pubblicata su Instagram in coincidenza del suo trentesimo compleanno.«Te ne sei andato qualche giorno dopo il mio ventesimo compleanno. Oggi ne faccio 30 e stiamo ricordando i 10 anni dalla tua scomparsa. In verità sei sempre con me, sono sempre il tuo Leolino anche se ora un po' cresciuto e penso che non ci staremmo più in due in vasca da bagno».