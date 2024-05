Bongiorno, i 100 anni del re dei quiz che ha unito l’Italia in tv

di Totò Rizzo

Un mito e la sua mitologia: Mike re del quiz (zeta dolcissima), Mike «allegria!» o «colpo di scena!», o «fiato alle trombe, Turchetti!», Mike e il controfagotto di Degoli o l’uccello della Longari, Mike e le gaffes, Mike e i suoi undici Festival di Sanremo, Mike negli abissi con maschera, boccaglio e bombole o a 4000 metri sul Cervino con in mano la grappa della pubblicità, Mike dal detersivo al prosciutto, alle pellicce, Mike partigiano prigioniero della Gestapo nella cella 89 di San Vittore e poi nel lager di Bolzano, Mike e le sue vallette, dalla silente Campagnoli alla parlante Ciuffini, all’indomita Elia, Mike e il saggio che gli dedicò Umberto Eco (la celebre “Fenomenologia”), Mike delle buste («la 1, la 2 o la 3?»), Mike e il “Signor Notaio”, Mike metà Rai e metà Biscione, Mike e i giovani “allievi”, padrone di casa-dirimpettaio di Fabio Fazio e divertito sodale, in tarda età, di Fiorello. Tutto questo (e scusate se è poco) è stato Michael Nicholas Salvatore Bongiorno, per tutti Mike Bongiorno, che domenica prossima avrebbe compiuto 100 anni.

Chi era Mike Bongiorno

Nato a New York nel 1926, torinese d’adozione dal 1930 quando la famiglia fugge dagli Stati Uniti della Grande Depressione (Torino è la città della madre), milanese forever. Comincia scrivendo articoli sportivi per “La Stampa” ma Vittorio Veltroni (papà di Walter) direttore del Giornale Radio piazza davanti a un microfono quel giovane spigliato e bilingue. Anni di radiocronache. La tv italiana nasce con lui, domenica 3 gennaio 1954, ore 14,30: Mike presenta la rubrica “Arrivi e partenze”. La popolarità esplode il 19 novembre 1959, prima puntata di “Lascia o raddoppia?” , Una marcia trionfale in Rai lunga un quarto di secolo: “Campanile Sera” (con Tortora, Tagliani e Sampò), il primo family-game “Giochi in famiglia”, “La fiera dei sogni”, “Rischiatutto”, forse il figlio più amato, “Scommettiamo?”. La Rai nicchia sul nuovo contratto e nel 1982 Mike si lascia sedurre da Berlusconi battezzando la tv commerciale. Telemilano diventa Canale 5 e nascono “I sogni nel cassetto”, “Flash”, “Bis”, “Superflash”, “Telemike”, “La ruota della fortuna”. “Pentatlon”.

Trent’anni di successi ma anche qui a un certo punto il telefono dei capi squilla a vuoto. Sta progettando un passaggio a Sky ma la morte lo coglie d’improvviso l’8 settembre 2009 a Montecarlo dove è in vacanza con Daniela Zuccoli, sua terza moglie, madre di Michele, Nicolò e Leonardo, figli amatissimi che lavorano sulla sua scia come produttori di tv e cinema. Una strada a Milano, una statua a Sanremo, una laurea honoris causa dalla Iulm: il dottor Bongiorno ma per tutti “il signor Mike”.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 24 Maggio 2024, 07:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA