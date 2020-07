Michelle Hunziker torna in tv con All Together Now, ma i fan notano un dettaglio: «Com'è possibile?»





di Emiliana Costa Leggo.it le ultime novità. Michelle Hunziker torna in tv dopo il lockdown con All Together Now, ma i fan notano un dettaglio: «Com'è possibile?». Ieri sera, su Canale 5 è tornato in onda il programma musicale condotto da Michelle Hunziker, con una puntata speciale dedicata alla gara tra i campioni. Ma è un dettaglio a catturare l'attenzione dei telespettatori.



«Ma c'è il pubblico in studio e i personaggi del Muro si toccano», scrivono i follwer su Twitter. Nonostante, infatti, la puntata andata in onda sia inedita, le misure anti-covid non sarebbero state messe in atto. Ma un motivo c'è.







Su Twitter, alcuni utenti spiegano: «La puntata è inedita, ma è stata registrata a gennaio prima della panedemia». Alla fine, a vincere la super sfida è Daria Biancardi. Ultimo aggiornamento: Wednesday 15 July 2020, 19:26

