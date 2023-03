Michelle Hunziker torna a Striscia la Notizia, l'anteprima su Instagram: «Cooming soon»

di Redazione web

Michelle Hunziker pronta a tornare a Striscia la Notizia. Lo ha anticipato la stessa conduttrice con una Instagram story in cui si mostra dietro le quinte del programma e tagga il giornale satirico annunciando: «Coming soon». La conduttrice, che è stata impegnata con il suo programma Michelle Impossible, tornerà al timone dei Striscia, anche se non si sa con chi sarà in coppia con certezza.

La conduzione

In passato Michelle ha già condotto Striscia la Notizia, finendo a volte anche in delle polemiche, ma portando sempre al programma un tocco di freschezza con la sua ironia e la leggerezza che da sempre la caratterizzano. In questi giorni il programma vede al timone Gerry Scotti insieme a Francesca Manzini, ma dal 1 aprile la conduzione passerà a un'altra coppia, composta quasi con certezza proprio da Michelle e un partner (o una partner) non ancora identificato.

Presto nonna

La Hunziker sta vivendo un momento molto intenso, sia dal punto di vista professionale, con i suoi programmi e la linea di cosmetici, ma anche nella vita privata, visto che tra pochissimo sarà nonna del primo maschietto di famiglia. Il bimbo atteso dalla figlia Aurora Ramazzotti, dovrebbe arrivare tra poche settimane.

