Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti commosse nel finale di "Vuoi Scommettere": ma la trasmissione delude

"Che stronza", Michelle Hunziker e il siparietto con la mamma conquista i fan -Video

L'ultima puntata diha regalato forti emozioni alla sua conduttriceche per la prima volta ha lavorato in televisione con la figliaLa produzione ha realizzato e mandato in onda un video che ritraeva mamma e figlia insieme negli anni. Le due donne hanno salutato i telespettatori così, in lacrime, e promesso una seconda edizione. Sembra però che lo share sia stato poco soddisfacente.Con il trascorrere delle settimane, infatti, il programma ha perso punti di share, di fatto deludendo: l'ultima puntata ha totalizzato il 16,3%, poco per uno show in prima serata su Canale 5. Eppure giovedì sera ha vinto la gara degli ascolti battendo la replica di Don Matteo.Toccante per tutti, ospiti compresi, il momento del filmato. «Questo è scorretto!», il commento di Michelle, che ha voluto complimentarsi con la figlia: «Sei stata non brava, bravissima, spontanea. Non lo dico io, lo dice il pubblico. Hai portato a casa questa scommessa per te».