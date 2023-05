Michele Santoro contro Fazio e Annunziata: «Non li sopporto. Ecco cosa fecero quando fui cacciato dalla Rai»

di Redazione web

Michele Santoro attacca Fabio Fazio e Lucia Annunziata. Ospite della puntata andata in onda ieri sera di DiMartedì su La7, il giornalista non ha risparmiato critiche ai due colleghi che hanno da poco lasciato la Rai: ecco cosa ha detto l'ex conduttore di Annozero e Samarcanda, che all'inizio degli anni 2000 restò fuori dalla Rai per diversi anni dopo il celebre 'editto bulgaro' dell'allora premier Silvio Berlusconi.

Santoro contro Fazio e Annunziata

«Sono convinto che la Rai come azienda abbia avuto una perdita, perché sono due professionisti molto validi. Io non li sopporto nessuno dei due. Le narrazioni che fanno sono sempre un pò farlocche. Fazio non è vero che è stato 40 anni ininterrotti in Rai, lavorò per La7 quando era di Telecom, non fece nessuna puntata e andò via con molti miliardi».



Poi racconta un aneddoto: «Io all'epoca ero fuori perché c'era l'editto bulgaro, e volevano che andassi anche io a La7. Colaninno mi invitò a un pranzo, di petti di pollo bianchicci. E mi fece un discorso molto importante, dicendomi che qui mi volevano tutti...». Ma il vero problema è: come è rientrato Fazio in Rai nel 2003? «Io - ha detto Santoro - non rientrai in Rai, lui sì. Non ci è rientrato per i buoni uffici del suo agente ma perché la politica ha voluto che lui tornasse».



Santoro si sofferma poi su Lucia Annunziata, rendendosi protagonista di un botta e risposta con Giovanni Floris che bolla il tutto come 'gossip': «Questo non è affatto gossip, perché nel momento in cui Annunziata lascia la Rai dicendo che non sei d'accordo col governo, uno deve anche ricordare che lei è stata presidente di garanzia della Rai quando a governare c'era Berlusconi».

