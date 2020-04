Michele Riondino di nuovo papà, il tenero messaggio alla compagna: «Mi riempi di vita»

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 29 Aprile 2020, 16:26

è diventato di nuovo papà. Laha dato alla luce poche ore fa una bambina,Si tratta delper la coppia. L’attore, infatti, ha avuto nel 2014 un'altra figlia, a cui ha dato il nome diArtista di successo e interprete di fiction comee "La guerra è finita", è anche direttore artistico dell'Durante la conferenza stampa dell'evento in diretta streaming ha voluto condividere la sua gioia con i partecipanti prima di correre in ospedale.Suun tenero messaggio accompagna la foto della mamma insieme alla neonata dopo il parto: «Prima mi hai dato la bellezza, poi l’amore e ora mi riempi di vita vita mia. Non vedo l’ora di portarti a casa». In un altro post ha scritto: «Averti incontrata e conquistata è stata la fortuna della mia vita vita mia».I due si sono conosciuti sul set de "Il giovane Montalbano". Nella serie l’attore interpretava lo stesso personaggio di Luca Zingaretti anni prima e Nestori lavorava come make-up artist. Irma è nata a Roma in un periodo storico difficile, ma ha reso i genitori pazzi di gioia. Congratulazioni da parte dei fan.