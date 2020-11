Michele Plastino torna con Voci nella notte: appuntamento tutti i mercoledì su Nsl Radio Tv

Il grande ritorno di un'istituzione come Michele Plastino. Il popolare conduttore romano, vero e proprio scopritore di talenti, torna a dar voce alla gente della notte su Nsl Radio Tv. Da mercoledì 25 novembre, infatti, si rinnoverà l'appuntamento settimanale con Voci nella notte.

Ideato nel 1993 e diventato presto uno dei programmi cult della radiofonia italiana, Talk Radio – Voci nella Notte è il reality in cui i protagonisti sono gli ascoltatori e i reporter con le loro storie, le inchieste e i racconti di vita.

Tutto rigorosamente in diretta.



Il programma trova una nuova dimensione a NSL, grazie alla crossmedialità dei device utilizzati. Per la prima volta nella sua lunga vita, infatti, Voci nella Notte sarà in contemporanea tv e radio (canale 74 del digitale terrestre e 90 fm) e in streaming tramite l’app NSL Radio Tv e il sito nslradiotv.it.

Appuntamento tutti i mercoledì dalle 23:00 all’01:00. Il numero per intervenire in diretta è lo 0671543120, messaggi, videomessaggi e vocali al 3939300400.

Ultimo aggiornamento: Martedì 24 Novembre 2020, 18:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA