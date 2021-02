Michele Bravi rivive a Verissimo i momenti drammatici della sua vita: «il buio è arrivato davanti ai miei occhi in maniera violenta». Solo un anno fa il cantante aveva avuto il coraggio di confessare proprio a Silvia Toffanin, in studio, la sua tragedia.

«Ho attraversato un momento di buio enorme, ma io qui ho rotto il mio silenzio. Oggi ritorno a vedere le cose». Così Michele Bravi, ospite domani a Verissimo, rivive uno dei periodi più drammatici della sua vita che aveva avuto il coraggio di confessare proprio a Silvia Toffanin, in studio, lo scorso anno.

Michele Bravi a Verissimo: l'amore mi ha salvato

Ai microfoni del talk show il cantante confessa che la persona che gli è stata molto vicino dopo il tragico incidente del 2018 in cui è stato coinvolto, in realtà era il suo ex-fidanzato. «Era il mio ragazzo con cui ho condiviso tanti mesi della mia vita. Nel momento in cui quella storia stava nascendo non ne riconoscevo l’importanza. La mia vita a un certo punto ha subito uno strappo e il buio è arrivato davanti ai miei occhi in maniera violenta: avevo perso contatto con il reale. La sua presenza è stata un motivo per orientarsi». E aggiunge: «Credo sia la persona più umana che abbia conosciuto, senza la sua umanità tante cose non le avrei capite e risolte».

Michele Bravi a Verissimo: la luce dopo il buio

Questa storia d’amore, giunta al capolinea due anni fa, ha segnato profondamente il cantante: «In un momento delicato lui se n’è andato dall’altra parte del mondo e mi sono ritrovato ad affrontare da solo quello che per mesi avevo affrontato con lui - e prosegue - nella canzone ‘La vita breve dei coriandoli’ ho voluto aggiungere una sua nota vocale che mi aveva mandato perché non stavo tenendo conto della promessa che ci eravamo fatti: quella di continuare il percorso di terapia che mi aveva suggerito. Ho capito che l’amavo quando l’ho saputo lasciare andare via». E, inoltre, sull’amore ammette: «Oggi non c’è nessuno. Negli ultimi due anni ho fatto un percorso di terapia che ha richiesto un impegno di energie molto forti e a cui sono molto grato».

Michele Bravi: il tour, le date di “La Geografia del Buio Tour”

In attesa di vedere l'intervista di sabato a Verissimo oggi Michele Bravi ha annuncia le date di “La Geografia del Buio Tour”, prodotto da Vivo Concerti, che partirà da Parma, martedì 9 novembre 2021, presso il Campus Industry Music e terminerà sabato 11 dicembre a Modugno al Demodè.

Dopo l’uscita del nuovo concept album “La Geografia del Buio”, disponibile dal 29 gennaio su tutte le piattaforme digitali e in formato CD, anticipato dall’uscita dei singoli “La vita breve dei coriandoli” e “Mantieni il bacio”, l’artista tornerà finalmente a esibirsi live, per cantare ed emozionarsi insieme al pubblico. Il tour, dopo la prima data a Parma, proseguirà a Milano, domenica 14 novembre, presso il Fabrique, a Venaria Reale, giovedì 18 novembre, al Teatro della Concordia, a Padova, domenica 21 novembre, all’Hall e a Firenze, mercoledì 24 novembre, presso il Viper Theatre. Michele continuerà il suo viaggio sabato 27 novembre a Bologna, al Locomotiv Club, al Teatro Centrale di Roma, sabato 4 dicembre e a Pozzuoli, martedì 7 dicembre, presso il Duel Beat, concludendo la tournée sabato 11 dicembre a Modugno.





Ultimo aggiornamento: Venerdì 5 Febbraio 2021, 20:46

