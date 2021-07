Anzaldi contro la Rai: «Repliche per tre mesi, perché devo pagare il canone anche in estate»

Michele Anzaldi, deputato di Italia Viva e segretario della commissione di Vigilanza Rai, torna ad attaccare la Rai. Lo fa su twitter, prendendo spunto da una replica - in onda proprio questa domenica 18 luglio - di una puntata di Domenica In, nella quale, alle spalle della conduttrice Mara Venier, fa capolino un albero di Natale. Insomma - dice Anzaldi - a luglio la Rai manda in onda una replica addirittura del periodo natalizio. «Perchè allora continuare a pagare il canone anche d'estate?». E continua: «Tre mesi di repliche mentre la Rai va in vacanza a spese degli italiani: è un servizio pubblico? Fuortes dica basta a sprechi e privilegi».

Su Rai1 replica di Domenica In con l'albero di Natale alle spalle di Mara Venier: perché allora continuare a pagare il canone anche d'estate? Tre mesi di repliche mentre la Rai va in vacanza a spese degli italiani: è servizio pubblico? Fuortes dica basta a sprechi e privilegi. pic.twitter.com/inMYfVtrKu — Michele Anzaldi (@Michele_Anzaldi) July 18, 2021

Ultimo aggiornamento: Domenica 18 Luglio 2021, 18:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA