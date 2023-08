Michela Murgia, il saluto dei figli Francesco e Alessandro: «Benvenuta nella nuova vita». Chi sono gli altri figli della scrittrice

di Redazione web

Michela Murgia è venuta a mancare ieri sera, 10 luglio, la notte di San Lorenzo, mentre le stelle cadevano, lei ha voluto salutare tutti. Dopo una lunga lotta contro il tumore, carcinoma ai reni al quarto stadio, troppo avanzato per operare. I figli lo sapevano e i suoi fan anche. A Michela rimanevano pochi mesi di vita, ma lei ha voluto viverseli a pieno, perché come diceva: «Non voglio fare guerra al mio corpo. So già come andrà a finire». Lei ha preferito sfruttare al massimo il tempo che le rimaneva per poter fare tutto quello che voleva e oltre.

Un matrimonio civile, in articulo mortis, quattro figli e una famiglia queer che piange la scomparsa della loro colonna portante.

Michela Murgia, morta la scrittrice a 51 anni

Michela Murgia, i messaggi sui social. Salvini: «Una preghiera», Luciana Littizzetto: «Ci hai insegnato come vivere e anche come morire»

I figli di Michela Murgia

Michela Murgia non ha avuto figli di sangue, ma come li chiamava lei, «figli dell'anima», quattro uomini che lei ha adottato e ha aiutato a crescere, mostrando loro le infinite possibilità che avevano nella loro vita. Si chiamano Raphael Luis, Francesco Leone, Michele Anghileri e Alessandro Giammei e hanno tutti carriere diverse e un passato difficile. Essere parte della queer family di Michela Murgia ha insegnato loro l'amore al di sopra delle etichette.

Raphael Luis è il più grande, 35 anni ed è stato il primo a farla diventare «mamma».

Francesco Leone, invece è un cantante lirico, mentre Michele Anghileri è un attivista e Alessandro Giammei è un docente all’università americana di Yale. Non si sa molto sulle vite personali di loro tre, ma il legame con Michela Murgia era forte, come ha dimostrato il post di addio di Francesco Leone e di Alessandro Giammei.

L'addio dei figli Francesco e Alessandro

Francesco Leone ha pubblicato una foto per ricordare la mamma scomparsa poche ore fa, Michela Murgia, e ha scritto: «Camminiamo verso altre notti insonni a raccontarci i segreti, a immaginare nuovi orizzonti, a prenderci cura delle persone che amiamo. Benvenuta nella nostra nuova vita. Bentornata a casa, Shalafi amin», mentre Alesssandro Giammei scrive un semplice «Ciao bella», con una foto che li immortala in un momento felice.

