Lara e Michael, coppia pordenonese sbarca a Temptation Island

PORDENONE - Dopo il Grande fratello e Uomini e donne, le speranze di una tv leggera e anche un po' trash sono riposte in. L'edizione 2018 del reality di Canale 5 partirà giovedì 5 luglio, in prima serata, ma nell'attesa la grande macchina che sta dietro al programma si è già messa in moto e le registrazioni sono davvero imminenti.Sui social, infatti, il conduttore, Filippo Bisciglia, avvisa i suoi fan di essere partito: «Destinazione Temptation Island!». È ancora lui, infatti, a guidare il pubblico nel viaggio all'interno dei sentimenti di coppie che vogliono mettere alla prova il proprio rapporto, in un resort da sogno in Sardegna, dove, divisi in due villaggi separati, i fidanzati e le fidanzate si troveranno a fare i conti con conturbanti ragazzi e ragazze single, pronti a tentare in ogni modo gli accoppiati.