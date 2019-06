Meryl Streep è la new entry della serie HBO di successo ora su Sky Italia

Sette Emmy Awards, quattro Golden Globe e altrettanti Critic’s Choice Awards. Sono solo alcuni dei tantissimi premi che si è aggiudicata Big Little Lies, la miniserie HBO tratta dall’omonimo bestseller dell’australiana Liane Moriarty, con Nicole Kidman e Reese Witherspoon nella doppia veste di protagoniste e coproduttrici. C’è dunque grande attesa per capire se la seconda stagione, da domani alle 21.15 su Sky Atlantic, sarà all’altezza della prima.



I presupposti ci sono tutti. Intanto perché il soggetto dei 7 nuovi episodi è stato scritto ad hoc dall’autrice del romanzo, colei che più di ogni altro può immaginare quale può essere l’evolversi della storia. Poi per l’ingresso nel cast di una stella di prima grandezza, l’iconica Meryl Streep, nei panni della suocera del personaggio interpretato dalla Kidman, che arriva a Monterey – teatro della vicenda – per far luce sulla morte del figlio (l’evento attorno al quale ruotava la prima stagione). E infine perché dietro la macchina da presa c’è ora una donna, l’esordiente Andrea Arnold, che aggiunge quel qualcosa in più ad una trama tutta al femminile che racconta, tra un segreto e l’altro, la sorellanza.



La storia riprende da dove si era interrotta, con le protagoniste – oltre a Kidman e Witherspoon, anche Shailene Woodley, Laura Dern e Zoë Kravitz – che cercano di riprendere in mano le loro vite. Ma stavolta i riflettori saranno puntati ancora di più sui rapporti di amicizia tra di loro, di cui saranno svelati fragilità, menzogne e punti deboli. Con altre grandi, piccole bugie che regaleranno nuovi colpi di scena.

Lunedì 17 Giugno 2019

