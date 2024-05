Mentana va al Nove o resta a La7? Cairo rompe il silenzio: «Dipende da lui». Il contratto scade a fine anno

di Redazione Web

«Enrico Mentana ha un contratto che scade a fine anno, dipende da lui». Così ha risposto alle domande dei giornalisti Urbano Cairo, presidente di Rcs e proprietario di La7, al Festival della Tv al via a Dogliani in Piemonte sulla possibilità che Enrico Mentana si trasferisse sul Nove. «È con me da undici anni - prosegue - Ha fatto benissimo, c'è un bel rapporto. C'è tutta la possibilità di andare avanti insieme».

Nessun terzo polo con Discovery

Sulla possibilità di un unico polo con Warner Bros Discovery, Cairo l'ha esclusa: «Il fatto che ci sia competizione è una bellissima cosa, ma noi siamo totalmente indipendenti. Non c'è alcuna connessione». Secondo l'editore, alla gente piace la sua emittente perché «ha la convinzione che sia totalmente libera». Ha aggiunto che il 2024 «è stato l'anno in assoluto più bello da quando La7 esiste. A maggio è stata la terza rete in prime time, alle spalle solo di Rai1 e Canale 5». Cairo ha anche riferito che il 4 luglio verranno annunciate delle novità sul palinsesto.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 24 Maggio 2024, 20:02

