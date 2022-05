Mentana: «Mai dato spazio a No Vax o cospirazionisti». Ma a Matrix ospitò due negazionisti della strage dell'11 settembre

Mai ospitato cospirazionisti, No Vax, o negazionisti. E mai dato spazio anche a chi sostiene o giustifica l'invasione russa in Ucraina. È questo il sunto di uno status Fb scritto da Enrico Mentana in queste ore. Infatti, il direttore del Tg de La7 è uno dei più accesi critici di chi nelle proprie trasmissioni in questi due anni ha dato visibilità ai "No Vax" o ai sostenitori del dittatore russo. Ma, in realtà, nella coerenza sbandierata da Mentana, c'è una piccola macchia. Nell'ormai lontano 2006, l'allora conduttore di Matrix, in occasione del quinto "anniversario" della strage delle torre gemelle dell'11 settembre, ha ospitato nel suo studio due tra i più noti "cospirazionisti" di quel tragico evento: Maurizio Blondet e Giulietto Chiesa. Insomma, fece quello che oggi ritiene inaccettabile: mettere sullo stesso piano la "verità" ufficiale e quella - artificiale - di cospirazionisti o negazionisti.

“Scrissi qui cinque mesi fa che mi onoravo di non aver mai ospitato nel tg che dirigo nessun esponente dei no vax. Allo stesso modo mi onoro oggi di non invitare chi sostiene o giustifica l'invasione russa in Ucraina. E uso quelle stesse parole per rivendicarlo, senza dover aggiungere nemmeno una virgola:

Chi mi dice che così impongo una dittatura informativa, o una censura alle opinioni scomode, rispondo che adotto la stessa linea rispetto ai negazionisti dell'Olocausto, ai cospirazionisti dell'11 settembre, ai terrapiattisti, a chi non crede allo sbarco sulla luna e a chiunque sostiene posizioni controfattuali, come sono quelle di chi associa i vaccini al 5G o alla sostituzione etnica, al Grande Reset, a Soros e Gates o scempiaggini varie. Per me mettere a confronto uno scienziato e uno stregone, sul Covid come su qualsiasi altra materia che riguardi la salute collettiva, non è informazione, come allestire un faccia a faccia tra chi lotta contro la mafia e chi dice che non esiste, tra chi è per la parità tra uomo e donna e chi è contro, tra chi vuole la democrazia e chi sostiene la dittatura”.

Mentanta, per la verità, nel suo status parla dei "suoi Tg", e in effetti l'invito a chi negava la verità "ufficiale" sull'11 settembre arrivò in un programma di approfondimento di Canale 5: Matrix.

La puntata, che aveva come titolo "Le verità contrapposte", creò tantissime polemiche, con molti esponenti politici che criticarono la trasmissione, e molti giornalisti che ritennero non accettabile mettere le "due tesi" - la verità "ufficiale" sull'11 settembre e quella del complotto dell'amministrazione Bush contro i propri cittadini - sullo stesso piano. Teorie secondo le quali le Torre gemelli non cascarono a causa dell'impatto con gli aerei dirottati dai terroristi islamici ma a causa di una sorta di demolizione controllata, fanno il paio con le più strampalate teorie negazioniste sul Covid.

Per Mentana una piccola dimenticanza, per la televisione italiana, il ripetersi continuo degli stessi errori.

