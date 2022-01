Memo Remigi, la commozione per la moglie Lucia scomparsa un anno fa

A un anno dalla scomparsa della moglie Lucia, Memo Remigi trattiene a stento le lacrime nel ricordarla. «Oggi è l’anniversario della scomparsa di Lucia – esordisce Serena Bortone dopo aver presentato a Oggi è un altro giorno l'ex concorrente di Ballando con le stelle – e ti volevo dire a nome di tutta la family che ti vogliamo bene e sono contenta che tu sia con noi oggi, ti vogliamo ancora più bene».

L'omaggio di Memo Remigi alla moglie Lucia

Nel sentire parlare della moglie, venuta a mancare dopo una lunga malattia esattamente il 12 gennaio 2021, dopo 55 anni di matrimonio, Memo Remigi è apparso visibilmente commosso: «Stamattina c'è stata una funzione religiosa proprio nella nostra chiesa e vorrei fare una dedica a Lucia con la sua canzone preferita». «Esattamente un anno fa lei se n'è andata e vorrei farle questo omaggio» ha aggiunto il paroliere, mettendosi al pianoforte.

Il brano scelto per omaggiare la compagna di una vita è stata La Notte dell’Addio: «Era la sua canzone preferita». Memo Remigi non ha potuto fare a meno di ricordare il dolore per la scomparsa della moglie, ma ha anche aggiunto che quella sofferenza è stata seguito da un periodo di inaspettata gioia da quando ha trovato la sua nuova dimensione televisiva, prima con la partecipazione fissa a Oggi è un altro giorno, poi con il talent Ballando con le stelle, dove ha sorpreso pubblico e giuria con le proprie performance. «Le tenevo la mano, è stato un momento indimenticabile e molto doloroso – ha ricordato Remigi –. Ma dopo sono successe cose talmente belle, che mi sarebbe piaciuto lei potesse godere di questo mio momento felice».

