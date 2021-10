Memo Remigi a "Oggi è un altro giorno", il collegamento in giacca e... mutande. Serena Bortone senza parole

Memo Remigi si collega con “Oggi è un altro giorno” in giacca e… mutande. Memo Remigi, impegnato a “Ballando con le stelle” è in quarantena e quando si è collegato con la trasmissione di Serena Bortone si è fatto trovare parzialmente in déshabillé, lasciando la conduttrice senza parole.

Memo Remigi si collega con “Oggi è un altro giorno” in giacca e… mutande. Memo Remigi, impegnato a “Ballando con le stelle”, il talent danzerino condotto da Milly Carlucci, è in quarantena: «E’ in quarantena – ha spiegato la Bortone - perchè è rientrato in un tracciamento da Covid, che non è quello relativo a Mietta, a cui auguriamo una pronta guarigione».

Memo Remigi è in primo piano in giacca, poi viene “tradito” dalla conduttrice che gli chiede di fargli ammirare totalmente il suo look mentre balla. Remigi si alza ridendo e la telecamera inquadra il suo abbigliamento intimo, lasciando la Bortone senza parole: «Sto benissimo - ha rassicurato - ti posso dire solo che sono in “Memopausa”. Per quanto riguarda le mutande… Non mi aspettavo che mi dicessi "Lazzaro, alzati e cammina!!"...».

Remigi ha poi parlato del suo impegno nel talent: «Cerco anche di uscire dalla perdita di mia moglie Lucia. Il lavoro, l’entusiasmo e il mettersi in gioco è un modo per esorcizzare un dolore che non passerà mai. Ma bisogna andare avanti perché la vita ti dà comunque tanto».

