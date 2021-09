Melissa Satta conduttrice: sarà al timone di un talent show su Rai2

Melissa Satta alla guida di un nuovo talent show su Rai2. Grandi soddisfazioni per Melissa Satta, che dopo essere diventata il volto di Sky Calcio Club, svela sul social il suo nuovo impegno sul piccolo schermo, “Missione Beauty”.

Melissa Satta conduttrice: sarà al timone di un talent show

Melissa Satta viene promossa e le viene affidato un nuovo programma in casa Rai. Dopo gli impegni su SkySport infatti l’ex velina ed ex moglie di Kevin Prince Boateng sarà al timone del nuovo talent show “Missione Beauty”. A dare la notizia la stessa Melissa dalle stories del suo account Instagram, poco prima di sfilare sul Red Carpet della settantottesima edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica sul Lido Di Venezia. Il programma, con al centro una gara di bellezza, è un branded content pensato da Clinique Italia e Aveda Italia e si avvarrà di grandi nomi del mondo fashion: «Ciao a tutti! – ha esordito la Satta sul social - Oggi sono qui a Venezia… anche per presentare Missione Beauty, il nuovo programma per Rai 2 che condurrò, e non vedo l’ora. Saranno con me dei giudici pazzeschi: Elisa Rampi, Manuele Mameli e Guido Taroni. Sarà un talent in versione diversa!».

Periodo quindi impegnativo ma pieno di soddisfazioni per l’ex velina Melissa Satta che condurrà tre trasmissioni in tv. Oltre a “Sky Calcio Club” e “Mission Beauty” ci sarà infatti “Goal Deejay”, programma Sky che chiude la tre giorni di coppe europee.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 10 Settembre 2021, 20:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA