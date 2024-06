Melevisione, Tonio Cartonio (Danilo Bertazzi) svela perché ha lasciato: «Andavo in onda con la flebo nascosta sotto al costume»

di Dajana Mrruku

La Melevisione ha accompagnato i bambini degli anni 2000 tra personaggi fantastici, storie meravigliose e insegnamenti dati con una sensibilità disarmante. Tra i personaggi più amati del Fantabosco c'era lui, Tonio Cartonio, il narratore delle puntate e il primo folletto, fondatore del chiosco dove offrriva bicchieri di scivolizia e tiramisuper. Dopo svariate stagioni, però, Danilo Bertazzi, l'attore che interpretava Tonio Cartonio ha dovuto dire addio al programma, lasciando molti bambini tristi.

Bertazzi ha aperto da qualche tempo un profilo su TikTok dove è tornato in contatto con i "bambini di città laggiù" e in un recente video, l'attore ha spiegato il motivo dietro il suo addio al Fantabosco.

Il motivo dell'addio

«Ogni volta che vedo un meme con l’addio di Tonio alla Melevisione mi sento un pochino in colpa. Cercherò di spiegare il vero motivo per cui ho lasciato il programma, fermo restando che è stata una decisione mia quella di abbandonare il Fantabosco», ha detto Danilo Bertazzi in un video TikTok, prima di spiegare il motivo che l'ha spinto a lasciare il programma.

«Intanto sono stato preso per i capelli e ho avuto il mio primo intervento al cuore. Questo ti cambia la prospettiva della vita e ti fa pensare.

Il tentativo di ritorno

Danilo Bertazzi ha continuato a racontare: «Sono tornato, ma non stavo bene. Gli autori si sono inventati una strana malattia del Fantabosco, così per un po’ di tempo avevo modo di stare disteso nel letto con il pigiamone e coperto. Dovete sapere che sotto il pigiama avevo tutte le cannule per le flebo che facevo tutti i giorni. La mia volontà era quella di tornare per paura di essere fuori dal programma».

Poi il motivo per cui ha deciso di dire definitvamente addio: «Per noi attori è importante sentirci amati. Con il primo regista del programma ho avuto un rapporto meraviglioso, forse anche perché iniziavamo insieme un’avventura che non sapevamo dove ci avrebbe portato. Con il secondo regista, invece, non mi sono sentito così amato e protetto. Quindi ho sempre avuto la sensazione che ero lì e, quindi, doveva tenermi. Poi stavo perdendo il vero me: sul lavoro, a casa, in giro, tutti mi chiamavano Tonio, infatti Tonio stava prendendo il sopravvento. Quindi ho tentato di riprendere la mia vita».

Purtroppo a discapito di tutto perché «non avevo altre opzioni di lavoro. Per più di due anni non ho lavorato, e quindi l’ho pagata. Poi è uscita la bufala sulla mia morte e non è stato bello».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 10 Giugno 2024, 15:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA