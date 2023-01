Sanremo 2023, la sfida di Mediaset: Gf Vip, C'è Posta per Te e Le Iene contro il festival. Tutte le novità

Dopo più di dieci anni di "vuoto" Mediaset torna a fare controprogrammazione durante il Festival di Sanremo 2023 schierando i pezzi da novanta come C'è Posta per te, Grande Fratello e Le Iene. Una vera rivoluzione annunciata attraverso in un comunicato stampa che conferma anche il ritorno dell'Isola dei Famosi.

Le Novità

Novità in casa Mediaset, attraverso un comunicato stampa il gruppo del Biscione, oltre a parlare dei succesi d'ascolto dei suoi programmi come “C’è posta per te” che sabato scorso è partito con la puntata segnando il 32% di share.

Su Canale 5 sono già in onda “Striscia la notizia” e “Avanti un altro . Italia 1 ha già visto riprendere “Le Iene” in netto anticipo rispetto alle abituali date di programmazione post natalizia. E su Retequattro sono già in onda tutte le prime serate d’informazione che assicureranno notizie e approfondimenti anche in vista delle elezioni regionali del 12 e 13 febbraio in Lazio e Lombardia.

«Tutte le reti hanno già ripreso la programmazione a pieno regime e proseguiranno senza interruzioni sino a fine stagione». Questo cosa vuol dire? Addio pace armata, Mediaset ritorna a fare controprogrammazione.

Durante Sanremo

"Le reti Mediaset - si legge nel comunicato - continueranno quindi la propria normale programmazione anche durante la settimana del Festival di Sanremo: da editori riteniamo un valore aggiunto fornire al pubblico un’alternativa di visione e assicurare ai telespettatori Mediaset tutti gli appuntamenti abituali senza pause. Lo possiamo fare perché, dal punto di vista commerciale, l’andamento positivo della raccolta pubblicitaria Mediaset durante i Mondiali di Calcio ci ha dimostrato che in questa fase di mercato gli eventi in onda sulle reti concorrenti poco incidono sui ricavi pubblicitari della nostra programmazione".

GF Vip, Isola dei Famosi e Amici

Il Grande Fratello Vip tornerà ad avere due puntate a settimana nei venerdì in cui non saranno in onda puntate di fiction. Verso metà aprile debutterà la nuova stagione dell’”Isola dei Famosi”. A marzo poi ripartirà al sabato sera “Amici” di Maria De Filippi​.

Esordio dei nuovi programmi

Venerdì debutta “Fosca Innocenti” con Vanessa Incontrada a cui seguirà da febbraio la seconda stagione di “Buongiorno mamma” con Raoul Bova. Esordiranno poi nelle prossime settimane tre show-evento: “La tv dei 100 e Uno” con Piero Chiambretti, “Michelle Impossible & Friends” con Michelle Hunziker, “Felicissima sera” con Pio e Amedeo, oltre che “Lo show dei record” con Gerry Scotti.

Da segnalare anche il grande calcio: da febbraio al via su Canale 5 gli Ottavi di finale di Champions League e i Quarti di finale di Coppa Italia. A marzo poi ripartirà il “Maurizio Costanzo Show” e in primavera su Italia 1 la nuova stagione di “Back to School” condotta da Federica Panicucci.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 11 Gennaio 2023, 18:47

