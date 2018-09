Cambia tutto nei canali del satellite di Sky, con un canale Rai che non sarà più visibile, e il ritorno dei canali Mediaset. Ad annunciare le novità è stato lo stesso amministratore delegato di Mediaset Pier Silvio Berlusconi, che alla presentazione della nuova Retequattro ha annunciato come da ottobre

tutte le reti in chiaro di Mediaset saranno sulla piattaforma satellitare di Sky»

Il contratto triennale per la collocazione del canale sul numero 104 della piattaforma satellitare, come fa sapere in una nota l'azienda di Viale Mazzini, è infatti in scadenza e non sarà rinnovato. Rai4, si legge nella nota, è visibile sul canale 21 del digitale terrestre, su Rai Play e Tivùsat ai canali 10 e 110.

Mercoledì 12 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:10 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

. «Non abbiamo aspettative di chissà quali guadagni da questa operazione - ha proseguito, ma nell'accordo con Sky è compresa una fee di ritrasmissione come avviene in tutti gli altri Paesi».Altra novità in casa Mediaset, la cessione della piattaforma di Premium a Sky: «Tutto procede in quella direzione», ha detto il figlio del Cavaliere. «Abbiamo comunque tempo per esercitare l'opzione», ha aggiunto riferendosi all'accordo siglato nei mesi scorsi con l'operatore satellitare che prevede il passaggio entro l'anno. «Il marchio Premium - ha specificato Berlusconi - rimarrà un nostro marchio di cinema e serie. Poi vedremo se ci sarà una integrazione con Infinity».Da domani, intanto, giovedì 13 settembre, sul satellite Sky non sarà più visibile Rai4, il secondo canale semigeneralista più seguito in Italia (che ha chiuso la scorsa stagione tv con uno share quotidiano dell'1,5%).