A grande richiesta torna su Italia 1 la prima stagione di «The O.C.»

Balcony Stories: arriva su MTV la prima raccolta di piccole storie della nuova quotidianità​

Ultimo aggiornamento: Martedì 21 Aprile 2020, 13:02

Tutto è iniziato con, con la richiesta sui social dei telespettatori a mediaset di mandare in onda, in questo periodo di quarantena, le avventure del maghetto più famoso del modo. Richiesta esaudita con record di ascolti e così è stato anche peruna delle serie cult considerata erede di Dawson’s Creek e Beverly Hills 90210.. A grande richiesta, la prima stagione tornerà in onda su Italia 1 da giovedì 23 aprile tutti i giorni alle 19.00 fino a martedì 5 maggio, con due episodi a serata. Dopo il lancio su Italia 1, «The O.C.» passerà su La5: la stessa sera di martedì 5 maggio la serie proseguirà in prima serata sul canale tematico Mediaset dove resterà tutti i martedì sera fino al termine delle quattro stagioni prodotte. In questo periodo di isolamento domestico, Mediaset - si legge in una nota - sta cercando di ascoltare i desideri del proprio pubblico e, dove possibile, provare a esaudirli. Lieta di farlo quando la scelta cade come in questo caso su «The O.C.», una delle serie più amate di sempre, trasmessa in più di 50 paesi del mondo.