I Me contro Te a puntate: «Una serie per guardare anche al pubblico dei teenager»

di Paolo Travisi

Altro che cartoni animati o divi di Hollywood, i beniamini degli under 10 oggi sono Luì & Sofì dei Me contro Te, gli youtuber più popolari in Italia. Difficile contare i milioni di follower che li seguono su tutti i social, che hanno consentito incassi milionari ai tre film che al cinema hanno surclassato pellicole italiane e tallonato i blockbuster. E ora, mentre si apprestano a un tour nei palazzetti d’Italia, sold out in molte città, sbarcano su Prime Video con la loro prima serie tv, “La famiglia reale”, dal 30 settembre in 8 episodi.

Per la prima volta in una serie, la sitcom, genere degli anni 80 che i vostri fan sicuramente non conoscono, perché questa scelta?

Luì: «Volevamo creare qualcosa di diverso. Se su YouTube ci sono i giochi e al cinema il mistero, qui c’è una commedia e in particolare i rapporti umani con personalità che nonostante le loro diversità, dovranno condividere un periodo lungo. Ci sono temi per bambini, ma anche per teenager a cui in futuro potremmo rivolgerci».

Da YouTube fino ai gelati, la vostra immagine è ovunque. Come si mantiene il contatto con la realtà?



Ultimo aggiornamento: Martedì 27 Settembre 2022, 06:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA