Max Giusti, Il Marchese del Grillo torna con Boss in incognito: «Questa maschera è più faticosa, ci vuole tanto coraggio»

Dopo il grande successo dell’ultima edizione Max Giusti torna su Rai2, dal 9 gennaio in prima serata, con cinque puntate di Boss in incognito, il docu-reality prodotto da Endemol Shine Italy, che racconta le storie degli imprenditori che affrontano la sfida di lavorare per una settimana assieme ai loro dipendenti sotto mentite spoglie: nuova identità e camuffati grazie a trucco e parrucco. Ma non saranno solo i boss ad andare in incognito: come nelle due precedenti edizioni anche Max Giusti scenderà in campo e si trasformerà in Josè, un operaio di origine cilene in missione per conto del boss.



Ci risiamo. Terza edizione del boss Max. Quanto si diverte ad andare in incognito con tanto di trucco e parrucco?

«Sì, questa è la mia terza edizione di "Boss in incognito", mi diverto tantissimo a farlo, ma è un programma che richiede un grande impegno, scandito da fasi ben precise. La prima è quella in cui la cosa più pesante è l’orario. Per iniziare la giornata di lavoro ci metto due ore e mezza a trasformarmi, quindi la sveglia è alle 5.20 del mattino. Poi c’è la seconda fase, quella dell’ansia e della preoccupazione in cui i primi 10 minuti sono fatali, perché capisci veramente se sei riuscito a “ingannare” il lavoratore che hai davanti, quello che sarà il tuo tutor. E' dopo i primi 10 minuti che inizia il bello! È straordinario essere un’altra persona, è straordinario essere veramente in incognito e vedere quello che accade intorno a te quando nessuno sa chi sei. E poi ci sono dei momenti in cui si sublima tutto, perché conosci persone e storie che ti riconducono alla realtà o, se volavi un po’ troppo in alto ti riportano con i piedi per terra».

Cosa si aspetta da questa edizione che vanta qualche novità nel soggetto?

«Mah... quest’anno il programma è andato un po’ da solo, nel senso che ci sono stati tantissimi colpi di scena - li vedrete! - e abbiamo voluto raccontarli tutti. L’abbiamo lasciato più libero forse, l’abbiamo fatto galoppare di più questo Boss, sia per gli incontri che abbiamo avuto, sia per i caratteri dei tutor, dei boss, ognuno molto diverso dall’altro, sia per le storie che sono coinvolgenti, ma che riservano tante sorprese... che francamente hanno stupito noi per primi. Questo è il bello. Abbiamo avuto solo il grande coraggio, ancora una volta, di raccontare tutto».

Ha visto il film Brubaker di qualche anno fa? Quello in cui Robert Redford, neo direttore del carcere si traveste da carcerato e scopre tutti gli inghippi all’interno della prigione. È un po’ quello che fa il Boss in incognito?

«Cosa vuole tirare fuori? eh... Io sono del 1968, può immaginare che quando intorno ai miei 13-14 anni è arrivato in tv Brubaker (perché non l’ho visto al cinema) mi ha talmente affascinato da diventare uno dei film che ho rivisto più e più volte... tutta la saga delle carceri americane mi ha sempre conquistato .. e ha colto nel segno, è proprio quello: lui che entra in carcere da detenuto, che poi deve andare ad amministrare, a guidare e lo fa da dentro e quando si palesa davanti a quelli che erano i suoi “aguzzini”, dice chi è e cambia le carte in tavola allora tu ti alzi dal letto e gioisci. Sì, è la sintesi di Boss in incognito e credo che, magari non in tutti i casi, forse non sempre ci avranno detto la verità, ma molte cose siano cambiate in alcune di queste realtà da quando il boss l’ha vissuta da dentro la propria azienda e l’ha vissuta dal punto di vista dei lavoratori. Credo sia proprio così o almeno a me piace pensare che sia così ancor più di ciò che ho visto».

