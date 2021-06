di Ida Di Grazia

Max Giusti sbarca su Tv8: dal 1 settembre condurrà la nuova edizione di Guess My Age – Indovina l’Età. Il game show prodotto da Banijay Italia, andrà in onda dal lunedì al venerdì alle ore 20.30. Enrico Papi, padre putativo del programma, ritornerà a Mediaset per condurre "Scherzi a parte".

Max Giusti entra a far parte della squadra di TV8: dal 1° settembre sarà alla conduzione della nuova stagione di Guess My Age – Indovina l’Età, il game show prodotto da Banijay Italia in onda dal lunedì al venerdì alle ore 20.30.

Ad annunciarlo è lo stesso Max Giusti con un video sui suoi social in cui passa in rassegna le foto di Mara Maionchi, chef Alessandro Borghese e Lodovica Comello, tre volti storici del canale, nel tentativo di indovinarne l’età.

Attore, comico, imitatore, doppiatore, conduttore televisivo e radiofonico, Max Giusti incarna perfettamente la figura dello showman. Romano, classe 1968, Max Giusti è reduce da “Boss in incognito”, che con lui ha registrato il record di ascolti.

