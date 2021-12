Max Giusti, Natale separato dalla famiglia per il Covid: «Spero che nessuno debba più vivere queste sensazioni»

Max Giusti costretto a stare lontano dalla sua famiglia durante le feste di Natale a causa del Covid. Il comico, attore e presentatore Max Giusti è stato nella stessa situazione in cui si sono purtroppo trovati molti italiani e ha voluto condividere con loro il dolore per quanto sta accadendo: «Il mio augurio – ha fatto sapere con un post sul social - è che presto nessuno debba più vivere queste sensazioni».

Max Giusti costretto a stare lontano dalla sua famiglia a causa del Covid (Foto: Instagram)

Max Giusti, Natale lontano dalla famiglia per il Covid

Il sorriso che contraddistingue Max Giusti è temporaneamente scomparso dal suo volto. Il comico attore e conduttore infatti è tornato dai suoi impegni di lavoro a Milano nella Capitale, ma non ha potuto riabbracciare la sua famiglia, in quarantena per il Covid. Max ha raccontato la sua esperienza sul social, condividendo delle commuoventi foto che lo vedono diviso da suoi cari da un vetro: «Mi sento solo ora – ha scritto nella didascalia della condivisione - di raccontarvi quanto duro è stato dover stare lontano dalla mia famiglia, tutti contagiati dal Covid! rientrare dal lavoro a Milano e non poterli abbracciare, non poterli aiutare tranne che per portargli la spesa, andare a chiacchierare un po' con loro dovendo stare a distanza dietro un vetro, non potergli stare vicino come avrei voluto nei giorni delle feste di Natale, dover dormire a Roma in albergo ... per me è stata molto difficile !».

Max Giusti è vicino alle tante famiglie che vivono la sua stessa esperienza «So che è accaduto e che purtroppo sta accadendo a molte famiglie, il mio augurio è che presto nessuno debba più vivere queste sensazioni . Non voglio mai più stare separato dalla mia famiglia che è la cosa più importante che ho ! Grato che tutto questo sia finito !».

