Max Giusti, incidente in moto e corsa in ospedale: «La gara è finita così»

Incidente per Max Giusti. Il conduttore ha mostrato ai suoi followers i segni di una brutta caduta dalla motocicletta che lo ha costretto ad andare al pronto soccorso. «La gara è finta così... lussazione al braccio sinistro, ma al Policlinico Gemelli mi hanno rimesso a posto!», spiega Giusti con un post mostrando la spalla e le escoriazioni.

Il comico è rimasto vittima di un brutto incidente: è caduto dalla moto durante una gara ed è finito in ospedale. Aveva condiviso nelle stories di Instagram dei video in cui si mostrava in sella alla sua moto perché ha una vera passione per il motocross, come ha avuto modo di raccontare: «Mi fa stare bene, mi sembra di fermare il tempo, anche se le ginocchia scricchiolano. Ho ancora tante cose da fare, sono i sogni di ragazzo che ti danno le motivazioni».

In ospedale dopo la caduta fortunatamente non è stato riscontrato nulla di grave. «La spalla è rientrata perfettamente, fa un po' male però», ha spiegato il conduttore.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 11 Aprile 2022, 12:56

