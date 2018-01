Mauro Marin lasciato dalla fidanzata incinta, Barbara D'Urso: "Ora però non fare la sceneggiata"

Mercoledì 24 Gennaio 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:43 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

vincitore del Grande Fratello 10, è stato ospite aper raccontare i dettagli della separazione dalla fidanzata incinta. La donna, al quarto mese di gravidanza, lo ha lasciato per tornare a casa sua in Abruzzo e far nascere il figlio con il suo ginecologo di fiducia.Alle domande diMarin - che quindi presto diventerà padre - ha risposto di non aver fatto nulla per farla scappare e di non essere in grado di trasferirsi in Abruzzo: "I figli si crescono con un lavoro e non posso lasciare tutto e ricominciare daccapo".LEGGI ANCHE ----> Mauro Marin lasciato dalla fidanzata incinta: "Cresce e risplenda in te il mio amore" All'improvviso però Marin ha cominciato a urlare e implorare il modello, anche lui nel salotto televisivo, chiedendogli ironicamente di aiutarlo e di dargli dei consigli. Una provocazione che non è piaciuta a Barbara: "Ora basta con questa sceneggiata, così non sei credibile".Mauro aveva annunciato la gravidanza con un post su Facebook e sempre sul social ha fatto sapere delle fine della relazione: “Auguro una serena gravidanza e mi riservo di poter espletare i diritti e doveri genitoriali nelle sedi più opportune. Con immenso dolore, contro i miei più reconditi desideri dichiaro il fallimento del mio rapporto amoroso e dei progetti futuri con la mia compagna che a questo punto non riesco più mio malgrado a definire tale. Salvo di lei ripensamenti. Amo' mio grazie per tutto..."