Mercoledì 9 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:09 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Dagli abiti da montagna, umili e un po’ trasandati, ad un elegante abito scuro con camicia bianca e papillon, occhiali da sole e capelli pettinati all’indietro. È unquasi irriconoscibile quello che è stato ospite ieri sera a, la trasmissione condotta da, con tanto di conduttrice sorpresa: «Oddio, che è successo? Come si è conciato?», chiede la giornalista a Corona, sorridente sotto gli occhiali scuri. (VIDEO) «Ogni volta mi dice che ho sempre lo stesso abito, oggi mi sono cambiato per conquistarla», scherza Corona. «Mettete via nelle teche Rai questo agghindamento: nessuno mi vedrà più così. Lo avevo serbato per il Nobel, contavo di vincerlo per quest’anno ma non lo assegneranno quindi me lo sono messo stasera», continua ironico. «Questa giacca me la prestò la Bignardi», ha aggiunto, per poi concludere caustico: «Volete omologarmi con queste marionette, ma non le metterò più».