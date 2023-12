Mauro Corona, il giallo sulla morte del fratello: « Voglio rivolgermi a Chi l'ha visto»

di Marta Goggi

Mauro Corona ha ripercorso più volte gli eventi complicati della sua vita, soprattutto per quanto riguarda l'ambito familiare. Il giornalista ha raccontato di un evento, che tra gli altri, l'ha molto turbato: la morte del fratello.

La morte del fratello

In un'intervista per Oggi Mauro Corona ha raccontato le violenze del padre e l'abbandono della madre: «Mio papà ci legava al melo, al pero, anche per otto-nove ore. Mia mamma lasciò me e gli altri due figli per sette anni». Ha poi parlato della morte del fratello, avvenuta in Germania: «Voglio rivolgermi a Chi l'ha visto per capire come è morto in un giorno di giugno del 1968.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 13 Dicembre 2023, 17:52

